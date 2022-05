Gelati-Boom in der Stadt Zürich – Zürcher Gelati im Preisvergleich Wer zwei Sorten Eis kombinieren will, zahlt in der Innenstadt über 8 Franken. Dass es anders ginge, beweisen Anbieter wie die Gelateria di Berna. Wie machen die das? Marius Huber

Wer nur eine Kugel will, kommt hier aktuell am günstigsten weg: Giro d’Italia beim Hardplatz. Foto: Samuel Schalch

Man könnte den Gelati-Boom in Zürich für den finalen Akt der Mediterranisierung dieser Stadt halten, tatsächlich ist es aber umgekehrt: Das Eis im Becher führt uns oft gnadenlos vor Augen, dass wir immer noch nördlich der Alpen leben. Die Illusion platzt genau in jenem Moment, in dem es ans Bezahlen geht.