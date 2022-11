Mitglieder folgen Vorstand – Zürcher Grüne nominieren Leupi für den Ständerat Der Stadtzürcher Finanzvorsteher kandidiert für einen Platz in der Kleinen Kammer in Bern. Der Konkurrenzkampf für die Wahl 2023 ist allerdings gross.

Die Partei steht hinter ihm: Stadtrat Daniel Leupi stellt sich offiziell zur Wahl als Ständerat. Foto: Ennio Leanza (Keystone/21. November 2022)

Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi steigt für die Grünen ins Rennen um einen Ständeratssitz. Er wurde von den Parteimitgliedern am Montag in Zürich nominiert, wie die Partei am Montagabend mitteilte.

Die Mitglieder folgten damit dem Vorstand, der Daniel Leupi als einzigen Kandidaten vorgeschlagen hatte. Leupi ist seit 2010 Stadtrat in Zürich. Bis 2013 leitete er das Polizeidepartement. Seit 2013 ist der 56-Jährige Finanzvorsteher.

Die Partei teilte mit, dass es unter anderem «dringend nötig» sei, im «Stöckli» eine breitere Front für mehr Klimaschutz und für eine sichere Energieversorgung zu bilden.

Leupi sprach sich für eine «ungeteilte fortschrittliche und ökologische Standesstimme für den Kanton Zürich» aus. Die Grünen dürften die Vertretung des Kantons nicht den anderen Parteien überlassen, «schon gar nicht denen, die unsere Anliegen bekämpfen».

Neben Leupi sind bis jetzt die Nationalrätinnen Regine Sauter (FDP) und Tiana Moser (GLP) im Rennen um die Zürcher Ständeratssitze nominiert. Der Bisherige Ruedi Noser (FDP) wird 2023 nicht mehr antreten. Daniel Jositsch (SP) dürfte sich wieder der Wahl stellen.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.