Am Wochenende nach der geplanten Velodemonstration könnte eine andere zentrale Zürcher Autoinfrastruktur für Autos gesperrt werden – und das deutlich länger. Auf der Rosengartenstrasse und der Hardbrücke zwischen Buchegg- und Hardplatz soll während 50 Stunden ein Fest stattfinden. Die Sperrung würde von Freitagabend, 23. September, bis in die Nacht des 25. September dauern. Das Gesuch dafür befindet bei der Stadt Zürich in Bearbeitung. Die Veranstalterinnen von der IG Westtangente gehen davon aus, dass sie eine Bewilligung erhalten.

Kürzlich vermeldete die NZZ, dass die Kantonspolizei die Sperrung ablehne und die Veranstaltung damit gefährdet sei. Gemäss den Veranstaltern trifft dies nicht zu. Die Kantonspolizei habe in der Vernehmlassung eine kritische Rückmeldung gegeben. Deswegen müsse das Vorhaben aber nicht abgesagt werden.

Mit der Aktion namens «50 Jahre Westtangente – 50 Stunden Ruhe» wollen die links-grünen Organisatorinnen an die Eröffnung der Hardbrücke und der Rosengartenstrasse im Jahr 1972 erinnern. (bat)