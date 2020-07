Neues Parteipräsidium – Zürcher Grüne sollen Co-Präsidium erhalten Auf Marionna Schlatter sollen Selma L’Orange Seigo und Simon Meyer an der Spitze der Grünen Kanton Zürich folgen.

Marionna Schlatter gibt das Präsidium der Grünen Kanton Zürich nach neun Jahren ab. Foto: Michele Limina

Die Grünen Kanton Zürich werden voraussichtlich ein Co-Präsidium erhalten. Kantonsrätin Selma L’Orange Seigo und Unternehmer Simon Meyer sollen auf Marionna Schlatter folgen, die nach neun Jahren an der Parteispitze zurücktritt.

Die 39-jährige Selma L’Orange Seigo und der 37-jährige Simon Meyer werden vom kantonalen Parteivorstand auf Antrag einer Findungskommission zur Wahl vorgeschlagen, wie die Kantonalpartei am Montag mitteilte. Die Wahl wird an der nächsten Mitgliederversammlung der Grünen am 24. August durchgeführt.

«Kompetente und konsequente Umweltpartei»

L’Orange Seigo sitzt seit 2019 im Kantonsrat und ist Mitglied der Finanzkommission. Die promovierte Umweltsozialwissenschaftlerin ist an der ETH als Postdoktorandin tätig.

Simon Meyer war von 2005 bis 2010 Gemeinderat in Niederweningen. 2015 gründete der Wirtschaftsjurist das primär in der Rechtsberatung tätige Unternehmen Aquilaw und ist dessen Geschäftsführer.

Das Kandidatenduo will die Zürcher Grünen «als kompetente und konsequente Umweltpartei» weiter stärken, wie es in der Mitteilung heisst. Die Partei soll positioniert werden als «führende gestaltende Kraft für eine nachhaltige, solidarische und offene Gesellschaft».

( SDA )