Kanaren-Insel El Hierro – Zürcher Gymi-Rektor stirbt bei tragischem Unfall im Meer Der Rektor der Kantonsschule Wiedikon wurde auf der Kanaren-Insel El Hierro von einer Welle erfasst und aufs Meer hinausgezogen. Martin Huber

In der Nähe der Badebucht Charco Manso in der Gemeinde Valverde wurde der Vermisste zuletzt gesehen. Foto: Wikimedia

«Wir haben die sehr schmerzhafte Aufgabe, Sie über einen tragischen Unfall zu informieren», heisst es in einem Brief, den die Schulleitung der Zürcher Kantonsschule Wiedikon (KWI) am Dienstag an die Eltern der Schülerinnen und Schüler verschickt hat und der dieser Zeitung vorliegt.

«Unser geschätzter Rektor und guter Freund Martin Andermatt wird seit dem 24. Dezember auf El Hierro vermisst», schreibt die Schulleitung. Eine Welle habe den 56-Jährigen und seinen Partner am Ufer erfasst und sie beide ins Meer gezogen. Martin Andermatts Partner habe sich mit letzter Kraft wieder ans Ufer retten können. «Von unserem Rektor fehlt leider bisher jede Spur.» Laut den lokalen Behörden besteht keine Hoffnung mehr, ihn lebend zu finden.