Wiederansiedlungsprojekt des Zoos – Zürcher Habichtskäuze dürfen in Österreich raus in die Wildnis An Ostern sind im Zoo Zürich vier Habichtskäuze geschlüpft. Mittlerweile sind die Küken flügge, beringt und bald werden sie ausgewildert: In Österreich, wo die Tiere einst heimisch waren.

Einer der vier jungen Habichtskäuze, die bald ausgewildert werden mit einem Elterntier. Foto: Zoo Zürich, Enzo Franchini

Vier junge Habichtskäuze sind an Ostern im Zoo Zürich geschlüpft. Nun sollen sie ab Ende Juni in Österreich Schritt für Schritt ausgewildert werden. Um den Erfolg der Wiederansiedlung zu messen, werden die Habichtskäuze mit einem Sender ausgestattet.

Das Auswilderungsprojekt soll das langfristige Überleben der Eulenart sichern. Der Zoo unterstützt das Projekt mit der Abgabe von Jungvögeln, wie er am Mittwoch mitteilte. Ziel ist die Etablierung einer stabilen Population. Am Projekt beteiligt sind 49 Brutpaare aus 32 Zoos und Zuchtstationen in sieben europäischen Ländern.

In Deutschland und Österreich ausgestorben

Der Habichtskauz ist eine grosse Eule und besitzt Ähnlichkeit mit einem Waldkauz, ist aber grösser und schwerer. Er ist dämmerungs- und nachtaktiv. Während der Jungenaufzucht geht er aber auch tagsüber auf die Jagd. Die Vögel leben monogam und verteidigen ihr gemeinsames Revier gegen Artgenossen.

Ihr Lebensraum reicht von Nordeuropa über Russland bis nach Japan. Mitte des 20. Jahrhunderts starben die Habichtskäuze in Österreich und Deutschland aus. Ob die Art in der Schweiz heimisch war, ist laut Zoo nicht ganz klar. Ursachen für das Aussterben waren der Verlust von Lebensraum und die Jagd.

Ein junger Habichtskauz, hier noch in der Voliere in Zürich. Foto: Zoo Zürich, Enzo Franchini

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.