Essay zur Sammlung Bührle – Zürcher Kunsthaus vergibt eine Chance Dank der Bührle-Stiftung schafft das Zürcher Kunsthaus den Sprung in die Liga der grossen internationalen Museen. Störend ist aber der selektive Umgang mit toxischen Fakten. Res Strehle

Werke von Van Gogh, Cézanne, Monet, Picasso: Blick in die Ausstellung der Sammlung von Emil Bührle im Kunsthaus im Jahr 2010. Die weltweit bedeutende Sammlung wird nun im Erweiterungsbau des Kunsthauses gezeigt. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Imposant ist er geworden, der Erweiterungsbau des britischen Architekten David Chipperfield fürs Zürcher Kunsthaus. Wer die monumentale Treppe zu den Sälen der Sammlungen hochsteigt, wird automatisch seine Stimme dämpfen. Und so milde gestimmt sein gegenüber dem über dem Erweiterungsbau schwebenden Hausgeist Emil Georg Bührle, wie es Kunsthaus-Direktor Christoph Becker bei seiner Eröffnungsrede den Besucherinnen und Besuchern empfahl: «Vorsichtig» und «taktvoll» sollen sie sich in den kommenden Tagen und Wochen dem Chipperfield-Bau annähern.

Vorsichtig und taktvoll hat sich der Kunsthaus-Direktor auch der Geschichte des Sammlers Emil Georg Bührle angenähert. In einem eigenen lichten Dokumentationsraum haben er und sein Team die Geschichte dieses Sammlers mit deutschen Wurzeln auf zehn Schrifttafeln zusammengefasst. Bührle ist vor 100 Jahren auf Geheiss seiner Magdeburger Firma in die Schweiz eingewandert, seither bewegt seine Familie die Gemüter hier. Und dies weniger als Kunstsammler und Mäzen, sondern vielmehr als Waffenindustrieller. Keiner hat in den vergangenen hundert Jahren die Neutralität und das humanitäre Selbstbild der Schweiz so strapaziert wie Emil Bührle und sein Sohn Dieter.