Auto prallt mit hohem Tempo in Töff – Zürcher Motorradfahrer und Mädchen bei Unfall auf A2 verletzt Auf der Autobahn bei Altdorf ist ein Auto mit hohem Tempo in einen 60-jährigen Töfffahrer geprallt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Auch eine 11-jährige Mitfahrerin musste ins Spital.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Altdorf UR wurde ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt. Foto: Kantonspolizei Uri

Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Altdorf UR sind am Sonntag ein Motorradfahrer und ein Mädchen verletzt worden. Eine Autofahrerin war auf ein Motorrad aufgefahren, wie die Urner Kantonspolizei schrieb.

Der Unfall ereignete sich bei der Ausfahrt Altdorf in Fahrtrichtung Norden. Kurz vor 17 Uhr bei stockendem Verkehr sei die 68-jährige Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen auf dem Ausfahrtsstreifen mit hoher Geschwindigkeit in den Motorradfahrer geprallt und habe diesen in das vorausfahrende Auto geschoben, schrieb die Polizei.

Der 60-jährige Zweiradfahrer aus dem Kanton Zürich wurde beim Zusammenstoss durch die Luft geschleudert, zu Boden geworfen und lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen.

Das mittelschwer verletzte elfjährige Mädchen sass in einem der am Unfall beteiligten Autos. Es musste in ein Spital eingewiesen werden. Die 68-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Weshalb die Frau, die in einem Auto mit Schwyzer Kennzeichen unterwegs war, auf den Motorradfahrer auffuhr, wird von der Polizei geklärt. Die Autobahn war in Richtung Nord bis am Abend mehrfach gesperrt, es kam zu kilometerlangen Staus.

