Umbau beim Sechseläutenplatz – Zürcher Opernhaus will sich vom «Fleischkäse» trennen Am Zürcher Sechseläutenplatz entsteht bald eine neue «architektonische Perle». Dafür soll mit grösster Wahrscheinlichkeit der flache Anbau des Opernhauses weichen. Beat Metzler Alice Britschgi

Im «Fleischkäse» befinden sich das Bernhard-Theater, Probebühnen und andere Räumlichkeiten des Opernhauses. Foto: Silas Zindel

Der «Fleischkäse» wackelt. Das rötliche Gebäude zwischen Opernhaus und See könnte bald abgerissen werden. An seiner Stelle soll eine «architektonische Perle am See» entstehen. Dies sagten die Verantwortlichen des Opernhauses am Donnerstagmorgen an einer Pressekonferenz.