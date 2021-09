Keine Bewilligungspflicht mehr – Zürcher Parlament will Regeln für Demos lockern Eine Gemeinderatsdebatte ganz im Zeichen von Demonstrationen: Chancen hat aber bloss eine Motion von linker Seite. Vorstösse der SVP gingen unter. Corsin Zander

Vermummte Demonstrierende bei der «Züri gäge WEF»-Demonstration im Januar 2020. Foto: Daniel Pfeifer

Wer heute in Zürich eine Demonstration organisieren will, muss sich durch einen Bürokratiedschungel kämpfen und zahlreiche «kleinliche Auflagen erfüllen». So zumindest hat es Luca Maggi am Mittwochabend im Parlament geschildert. Der grüne Gemeinderat sitzt seit vielen Jahren im Komitee des 1. Mai.

Zusammen mit Christina Schiller (AL) hatte er im Juni 2020 eine Motion eingereicht, welche die Bewilligungspflicht für Demonstrationen abschaffen und durch eine Meldepflicht ersetzen will. Sie bezogen sich dabei auf das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte, welches eine Meldepflicht empfiehlt.