Von Coronakrise profitiert – Zürcher Pensionskasse BVK erzielt Rendite von 5,7 Prozent Der Deckungsgrad liegt per Ende 2020 bei 105,2 Prozent. Das Vorsorgevermögen der BVK-Versicherten wird weiterhin mit 2 Prozent verzinst.

Die Personalvorsorge des Kantons Zürich (BVK) verzeichnet 2020 ein gutes Jahresresultat. Themenfoto: Keystone

Die Rendite von 5,7 ist ein erfreuliches Ergebnis, wie die BVK – die Personalvorsorge des Kanons Zürich – am Donnerstag mitteilte. Nachdem die Aktienkurse wegen der Coronakrise Mitte März eingebrochen waren, kaufte die BVK im grossen Stil Aktien zu tiefen Kursen. Nach und nach erholten sich die Kurse, so dass zum Jahresende ein solides Plus resultierte. Die BVK verwaltet nach eigenen Angaben ein Anlagevermögen von 35,7 Milliarden Franken.

Sogar deutlich besser als im letzten Jahr war es der BVK 2019 gelaufen. Damals erzielte die Pensionskasse einen Rendite von 11,3 Prozent.

Bei der BVK sind über 128'100 Personen versichert. Sie ist damit eine der grössten Pensionskassen der Schweiz. Bemerkenswert sei, dass die Aktivversicherten mit 3,6 Prozent ein grösseres Wachstum verzeichnen, als die Rentenbeziehenden (+2,5 Prozent), heisst es in der Mitteilung.

Niedrige Kosten

Mit 112 Franken (Vorjahr: 113 Franken) pro versicherten Person sind die Verwaltungskosten der BVK im Branchenvergleich sehr niedrig. Die Vermögensverwaltungskosten liegen weiterhin bei 15 Rappen pro 100 Franken Anlagevermögen. Das ist nur rund ein Drittel der Branchendurchschnittswerte.

Bei ihren Finanzanlagen orientiere sich die BVK an Nachhaltigkeitszielen, schreibt sie in der Mitteilung. So habe sie beispielsweise an über 500 Generalversammlungen gegen exzessive Managementvergütungen oder für klimapositive Aktionärsvorschläge gestimmt.

Im Vergleich zu 1990 wurde der CO₂-Ausstoss im Immobilienportfolio bis 2018 bereits um gut die Hälfte reduziert. Bis 2030 ist eine Reduktion um mehr als 70 Prozent gegenüber 1990 geplant. So setzt die BVK etwa auf Fernwärme und hohe Nachhaltigkeitsstandards beim Bauen.

SDA