Umfrage zu Gebietsreform – Zürcher Pläne überzeugen das Weinland wenig Mal zu gross, mal zu klein: Die Idee des Gemeindepräsidentenverbands für zwei funktionale Räume kommt bei den Weinländer Gemeinden nicht gut an. Markus Brupbacher

Das Weinland wie aus dem Bilderbuch: Riegelhäuser in Marthalen. Foto: Marc Dahinden

Kürzlich hat der Gemeindepräsidentenverband die Reaktionen auf seine Idee veröffentlicht, wie er den Kanton Zürich neu aufteilen möchte. Dabei will er die zwölf Bezirke auflösen und durch acht Regionen ersetzen. Besonders im Zürcher Weinland ist der Widerstand gross gegen eine Grossregion Winterthur-Weinland. Der Tenor: Die ländlichen Weinländer Gemeinden befürchten, in einer solch urbanen Riesenregion unterzugehen.

Doch damit nicht genug: Der Verband der Zürcher Gemeindepräsidenten schlägt vor, den Kanton zusätzlich in 31 funktionale Räume aufzuteilen. Was technokratisch tönt, ist einfach erklärt: Das sind geografische Räume, in denen Gemeinden entlang gemeinsamer Aufgaben zusammenarbeiten. So etwa beim Trinkwasser, Abwasser, der Feuerwehr oder bei der Alterspflege.