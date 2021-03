Zwei Leichen in Aeugst am Albis – Totes Ehepaar aufgefunden Die Kantonspolizei Zürich rückte am Montagabend an den Tatort aus. Sie geht davon aus, dass ein 75-Jähriger seine 77-jährige Frau getötet hat.

Ein Ehepaar ist am Montagabend tot in der gemeinsamen Wohnung in Aeugst am Albis aufgefunden worden, wie die Kantonspolizei Zürich. Gemäss ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte der 75-jährige Mann seine 77-jährige Ehefrau und anschliessend sich selber getötet haben.

«Um 18.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein Bekannter das Schweizer Ehepaar tot in der Wohnung vorgefunden habe», schreibt die Kantonspolizei Zürich. Der genaue Tathergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Stecken Sie in einer Krise oder haben Sie Suizidgedanken? Wenden Sie sich an diese Stellen, hier finden Sie Hilfe. Beratungsstellen für Jugendliche und Erwachsene: 24-Stunden-Hotline 147 der Pro Juventute per Telefon, SMS und Chat (www.147.ch)

Onlineberatung für Jugendliche mit Suizidgedanken auf der Seite U25-schweiz.ch Die Dargebotene Hand: anonyme Beratung per Telefon unter 143, Mail oder Chat (www.143.ch)

sip