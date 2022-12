Nationalitäten in Polizeimeldungen – Polizei muss Herkunft von Tätern nun doch nicht mehr nennen Die kantonale Vorgabe, dass die Stadtpolizei die Nationalität von Tatverdächtigen erwähnen muss, hat keine gesetzliche Grundlage. Stellt sich die Stadt nun gegen das kantonale Stimmvolk? Corsin Zander

Die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart könnte ihre Polizei wieder dazu anweisen, nicht mehr zu schreiben, woher mutmassliche Täterinnen und Täter kommen. Foto: Urs Jaudas

Eine breite Allianz von SP, Grünen, GLP und AL will wieder dahin zurück, wo die Stadtpolizei 2017 bereits einmal war. Damals wies das Sicherheitsdepartement die Stadtpolizei dazu an, die Nationalität von mutmasslichen Täterinnen und Tätern nicht mehr in Medienmitteilungen zu schreiben, sondern bloss noch auf Anfrage bekannt zu geben.