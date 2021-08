Verdacht auf Schwarzarbeit - Zürcher Restaurantkette hat Anzeige am Hals

Verdacht auf Schwarzarbeit in Bern – Zürcher Restaurantkette hat Anzeige am Hals Im tibetischen Restaurant Tenz Momo in Bern sollen abgewiesene Asylsuchende gearbeitet haben. Acht Personen wurden deshalb angezeigt. Claudia Salzmann

Die Berner Filiale der Zürcher Restaurantkette Tenz in der Speichergasse: Hier hat die Fremdenpolizei Kontrollen durchgeführt. Foto: Raphael Moser

Lässt das Restaurant Tenz an der Speichergasse abgewiesene Asylsuchende kochen? Diesen Verdacht äusserte ein Leser gegenüber dieser Zeitung. Auf Anfrage bestätigt Alexander Ott, Leiter der Stadtberner Fremdenpolizei, dass zwei Kontrollen in der Berner Filiale des Zürcher Unternehmens Tenz stattgefunden haben. Bei der ersten Kontrolle am 9. Februar sei die Polizei in der Küche des tibetischen Restaurants, die sich im Untergeschoss befindet, auf mehrere Personen gestossen, die mit der Produktion von tibetischen Teigtaschen, sogenannten Momos, beschäftigt waren. An und für sich nichts Besonderes, jedoch seien einige der vor Ort anwesenden Personen abgewiesene Asylsuchende gewesen, sagt Ott.