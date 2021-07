«Apropos» – der tägliche Podcast Sie wartete zehn Jahre auf ihre Wohnung – nun muss sie von vorne beginnen

Günstige Wohnungen für ältere Menschen sind rar. Entsprechend lange ist die Warteliste in der Stadt Zürich. Nun wird diese in kurzer Frist abgeschafft. Ein Entscheid, der viele empört. Was steckt dahinter?