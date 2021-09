Umstrittene Überwachungstechnologie - Zürcher Stadtpolizist testete Clearview nach einer Ausbildung

Simone Luchetta ist Redaktorin im Datenjournalismus-Team des Tamedia Recherchedesks. Sie schreibt seit vielen Jahren über Technologie und ist spezialisiert auf datengetriebene Recherchen. Das Studium in Zürich hat sie mit einem Master/ Lizentiat in Germanistik und Sozialpsychologie abgeschlossen. Zudem absolvierte sie an der Columbia University in New York eine Ausbildung in Datenjournalismus.

@SimLuchetta