ÖV-Kosten wegen Tempo 30 – Zürcher Stadtrat schiesst wegen Streit mit ZVV Geld vor Die Stadt Zürich übernimmt vorläufig die Mehrkosten für zusätzliche Tram- und Buskurse, weil der Verkehr durch Tempo 30 verlangsamt wird. Bis ein Rekurs entschieden ist. Pascal Unternährer

Auch die Busse müssen sich an Tempo 30 halten. Will man den Taktfahrplan gewährleisten, braucht es mehr Fahrzeuge. Foto: Urs Jaudas

Die Stadt Zürich ordnet vermehrt Tempo 30 auch auf Strassen an, die von Trams und Bussen befahren werden. So werden aber nicht nur Autos, Lastwagen und Motorräder ausgebremst, sondern auch der öffentliche Verkehr. Damit der ÖV nicht an Attraktivität verliert, braucht es auf diesen Strecken mehr Tram- und Buskurse, also mehr Fahrzeuge und mehr Personal.