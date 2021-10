Umstrittenes Stelleninserat – Zürcher Start-up sucht unbezahlte Mitarbeitende – und wird angefeindet Ein Jungunternehmen, das vegane Cookies produziert, schreibt eine Stelle aus. Gesucht sind Freiwillige. Lohn gibt es keinen. Die Reaktionen auf die Anzeige sind heftig.

Julia Devecchi leitet das Start-up Naanu. Sie habe zahlreiche böse Nachrichten erhalten, sagte sie zu «20 Minuten». Foto: Naanu

Das junge Zürcher Unternehmen Naanu sucht Hilfsmitarbeiterinnen für die Cookie-Produktion. Im Stelleninserat steht, dass das Start-up die Fahrkosten übernehme und einen Zmittag offeriere. Einen Lohn bezahlt das Start-up, das vegane Cookies herstellt, aber nicht. «This is an unpaid position» steht in der Anzeige. Wer sich damit nicht abfinde, solle sich nicht bewerben.



In den sozialen Medien sorgt das Vorgehen des Zürcher Start-ups für Kritik. «Lohn gibt es nicht, aber dafür sind wir mega divers», schreibt ein Twitter-Nutzer. Und ein anderer meint: «Das ist moderne Ausbeutung.»

«20 Minuten» hat mit der Start-up-Gründerin Julia Devecchi gesprochen. «Ich habe zahlreiche böse Nachrichten erhalten», sagt sie. Auf Reddit sei ein regelrechter Shitstorm ausgebrochen. Das habe sie schockiert. Dabei habe sie nur nach Freiwilligen gesucht, die in der Cookies-Produktion aushelfen. 300 Personen hätten sich gemeldet. «Wir haben immer wieder Leute, die sich für unser Produkt interessieren und mithelfen wollen», sagte Devecchi. Als Jungunternehmerin sei sie auf Freiwillige angewiesen.

Michele Blasucci, CEO von Startups.ch, sagte zu «20 Minuten», dass Start-ups Freiwilligenarbeit nicht nur aus Kostengründen, sondern auch als Erfolgsindikator nutzten. «Wenn sich viele Leute dafür interessieren, ein Produkt auch kostenfrei mitzugestalten oder auszuprobieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ein Produkt auch auf dem Markt Erfolg haben könnte.»

Das Ausschreiben von unbezahlten Stellen sei nicht per se rechtswidrig. Das sagte Nicole Niedermüller, Sprecherin bei Unia Zürich-Schaffhausen, zu «20 Minuten». Sie rät Stellensuchenden davon ab, sich auf unbezahlte Stellen zu bewerben. Dies, weil neben dem Lohn auch die AHV und die Pensionskasse wegfielen. Die Unia stelle seit Jahren mit Sorge fest, dass Praktikantinnen und Praktikanten als billige Arbeitskräfte eingesetzt würden. Diese Tendenz treffe beispielsweise im Kulturbereich zu. Und bei Start-ups.

