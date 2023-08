100 Jahre «Zürcher Studierendenzeitung» – Im Keller lebten Ratten, darüber erstellten Studis ihre Zeitung Seit einem Jahrhundert berichtet die ZS über das studentische Geschehen in der Stadt. Ein Buch blickt zurück auf wenige dunkle und viele heitere Zeiten. Mitherausgeber Oliver Camenzind erzählt. Sepinud Poorghadiri

Oliver Camenzind in der Redaktion der «Zürcher Studierendenzeitung». Von 2017 bis 2020 war er deren Co-Redaktionsleiter. Foto: Jonathan Labusch

In einem dunklen Treppenhaus an der Rämistrasse 62 befindet sich ein Zimmer mit charmanter Einrichtung. Beim Betreten fällt sofort der lange, abgenutzte Holztisch auf, der mit angereihten Ohrensesseln zum Verweilen einlädt. Die Wände sind mit Postern und Plakaten volltapeziert. Sieht man sich um, so findet man noch ein abgewetztes Ledersofa und zu guter Letzt, versteckt in einer Ecke, etliche Dosen Bier.