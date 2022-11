TV-Drehort in Winterthur – Zürcher «Tatort»-Duo ermittelt in Seen und im Tössfeld Die Stadt wird zur Kulisse für den Zürcher «Tatort». Vor der Kamera stand auch die Winterthurerin Carol Schuler, die als Tessa Ott ermittelt. Till Hirsekorn

Tatort Winterthur: Regisseur Mike Schärer während des Drehs in der Schlosserei Hadorn in Seen. Foto: O. Hadorn Metallbau AG

Mord und Totschlag in Seen? Zum Glück nicht. Aber das Gewerbegebiet Waser ist Schauplatz in den kommenden Folgen des Zürcher «Tatorts». Das Kommissarinnen-Duo Tessa Ott und Isabelle Grandjean sind einem Serientäter aus der Bankenszene auf der Spur. Die Ermittlungen führen sie dabei auch in eine etwas handfestere Branche – den Metallbau. Hier kommt Seen ins Spiel. Genauer: die O. Hadorn AG, ein Metallbau-KMU mit 25 Mitarbeitern, über 75-jähriger Tradition und einer stolzen Schlosserei als Kulisse für den Filmdreh.

Beim Casting für den Drehort musste es schnell gehen. Entsprechend kurz und knapp war die erste Mail-Anfrage der Produktionsfirma formuliert, Betreff «Dringend!» – was Metallbaumeister Tobias Hadorn stutzig machte. Eine seriöse Anfrage? Oder vielleicht doch eine billige Masche? Vielleicht sogar Werkspionage?

Hadorn rief zurück, um sich zu versichern, sagte dann aber rasch zu. «Ich bin ein Film- und Serienfreak. Jeder kennt den «Tatort». Und so ein Dreh ist eine lustige Episode in unserer Firmengeschichte.» Letztlich hatte ein Detail den Ausschlag für die Hadorn-Schlosserei gegeben: dass die Werkstatt auch aus dem Fenster des Chefbüros zu sehen ist und eine interessante Kulisse bildet.

«Extrem gut organisiert»

Gedreht wurde am Sonntagvormittag vor zwei Wochen. Auch die Winterthurer Schauspielerin Carol Schuler aka Tessa Ott stand vor der Kamera. Und als Statisten sechs Arbeiter von Hadorn-Metallbau. Firmengründer Othmar Hadorn senior dokumentierte das Ganze mit der Fotokamera.

Frühmorgens um 6.30 Uhr marschierte die 40-köpfige Film-Crew in der Werkstatt ein und stellte das Set auf, unter anderem ein Catering-Zelt, in dem für die Crew gekocht wurde. «Es war sehr beeindruckend zu sehen, was für ein Aufwand hier für eine einzige Szene betrieben wird. Und wie effizient und strukturiert die Abläufe sind», erzählt Hadorn. Eine kurze Ansage des Regisseurs, und jeder wisse, was er zu tun habe.

Die Winterthurer Schauspielerin Carol Schuler ermittelt als Tessa Ott im Zürcher «Tatort», zuletzt auch in Winterthur. Foto: ARD Degeto/SRF/Sava Hlavacek

Als Statisten wüssten nun auch seine Mitarbeiter, wie viele Wiederholungen es brauche, damit eine Einstellung perfekt sei, als sie fünf- oder sechsmal einen Träger mit dem Kran rauf- und runterlassen mussten. «Und das machen wir nochmals …» – die Anweisung des Regisseurs sei «in der Bude» gerade der Running Gag. Für sie bleiben die Erinnerung und die je 80 Franken Statisten-Gage, die von den 1000 Franken Entschädigung abfielen.

Bislang wurden vier «Tatort Zürich»-Serien ausgestrahlt. In den Folgen sieben und acht kommt dann Winterthur ins Spiel – allerdings nicht als winterliche Stadt, sondern als anonyme Kulisse. Das Ergebnis ist 2024 im Fernsehen zu sehen.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

