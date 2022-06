Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Zürcherstrasse-Les Bains Ein Schwimmer in der Zürcherstrassen-Unterführung? Wie es dazu kam, erzählt der Fotograf in einem kürzlich erschienenen Fotoband. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Schwimmer in der überschwemmten Unterführung Zürcherstrasse, um 1990. Eines von über 70‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Marc Dahinden / bildarchiv.winterthur.ch

Betrachtet man die Gefahrenkarte «Naturgefahren» des Kantons Zürich, so wird schnell klar, die Unterführung Zürcherstrasse ist ein gefährlicher Ort. Auf der online zugänglichen Karte ist diese rot eingefärbt, was so viel heisst wie «erhebliche Gefahr».

Überschwemmungen in Unterführungen können nach starken Niederschlägen immer wieder mal vorkommen, doch der Grund für die Wasseransammlung auf diesem Bild war ein anderer. Ein Rohrbruch an der Technikumstrasse hatte dazu geführt.

Aufmerksame Betrachterinnen und Betrachter mögen sich vielleicht fragen, was einen waghalsigen Schwimmer dazu bewogen hatte, in der überschwemmten Unterführung ein Bad zu nehmen.

«Ob der Kollege eine Badehose dabeihatte, ist leider nicht zu erfahren.»

Im neulich erschienenen Fotoband über den Winterthurer Fotoreporter Marc Dahinden, der dieses Bild damals aufgenommen hatte, erfährt man die Antwort darauf. Dahinden, der sich nach dem Rohrbruch sofort mit seiner Kamera auf den Weg gemacht hatte, traf vor Ort auf einen Journalistenkollegen und fand, ein Schwimmer in der Unterführung würde dem Bild das gewisse Etwas verleihen.

Der Journalistenkollege tat ihm diesen Gefallen und stürzte sich in die Fluten. Ob er eine Badehose dabeihatte, ist leider nicht zu erfahren. Dafür aber, dass diese Aktion nicht ganz ungefährlich war. Unter dem Wasser lagen nämlich auch elektrische Leitungen, was einen Stromschlag hätte auslösen können.

Passiert ist das zum Glück nicht. Dennoch ist es nicht empfohlen, in überschwemmten Unterführungen zu schwimmen, mit oder ohne Badehose.

