Aufwendiges Recycling – Züri-Fäscht-Abfall beschäftigt Entsorger bis heute Erstmals wird der Güsel des grössten Zürcher Volksfests sortiert. Doch das dauert. Erst drei Wochen nach dem Anlass ist ein Ende in Sicht. Liliane Minor

«Eindrückliche Mengen»: Säcke voller PET-Flaschen und Aludosen am Züri-Fäscht. Foto: Tobias Nussbaum

Früher war es so: Was die etwa zwei Millionen Züri-Fäscht-Besucher an Abfall liegen liessen, das wurde grösstenteils verbrannt. Egal ob PET, Alu, Karton, Glas, Essensreste, alles landete im Feuer – in der Regel gegen 300 Tonnen.