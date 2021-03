Airport Service Quality Award – Zürich bleibt bester Flughafen Europas Der Flughafen Zürich ist in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere der beste europäische Flughafen. Die Passagiere schätzen vor allem die gute Verkehrsanbindung, das Ambiente und die Sauberkeit.

Die Passagiere stellen dem Flughafen Zürich ein gutes Zeugnis aus. Foto: Keystone

Der Flughafen Zürich gewinnt wie im Vorjahr den Airport Service Quality (ASQ) Award in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere in Europa. Trotz drastischer Einbrüche bei den Passagierzahlen infolge der Coronapandemie bleibe der Flughafen bei Reisenden hochgeschätzt, teilt der Flughafen mit. Der ASQ Award wird jährlich vom Airports Council International (ACI) World, dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben. Die Auszeichnung würdige Flughäfen auf der ganzen Welt, die nach Meinung ihrer eigenen Passagiere das beste Kundenerlebnis bieten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Befragung der Passagiere findet jeweils kurz vor dem Boarding statt. Der Fragebogen beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Check-in, Sicherheitskontrolle und Verpflegungsmöglichkeiten. Die Erhebung zeigt, dass die Passagiere am Flughafen Zürich vor allem die gute Verkehrsanbindung, das Ambiente und die Sauberkeit schätzen. Es ist bereits das fünfte Mal nach 2006, 2008, 2018 und 2019, dass der Flughafen Zürich den ersten Platz bei einem ASQ Award belegt.



«Ich freue mich sehr, dass wir trotz dieses Ausnahmejahrs und der enorm schwierigen und belastenden Bedingungen die Auszeichnung als besten Flughafen Europas unserer Grösse entgegennehmen dürfen», wird Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG in der Mitteilung zitiert. «Auch wir mussten das Angebot reduzieren, aber die Bewertung zeigt uns, dass wir den Fokus auf den Erhalt der richtigen Dienstleistungen legen und die Passagiere unsere Arbeit schätzen.»

far