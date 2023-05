Fussball 2. Liga – Zürich City überfordert den FC Wiesendangen Die Wiesendanger verlieren zu Hause 2:5, weil sie der Offensive des Spitzenteams Zürich City nicht genug entgegensetzen können. Urs Kindhauser

Der FC Wiesendangen hatte auch seine Chancen, hier durch Samuel Misteli. Foto: Enzo Lopardo

Der FC Wiesendangen ging auf dem Rietsamen in der 22. Minute 1:0 in Führung – absolut verdient zu diesem Zeitpunkt und erst noch nach einem starken Angriff: Captain Robin Oehninger schloss die Vorarbeit von Samuel Misteli erfolgreich ab. Doch die für diesen Match entscheidende Tat hatte zwei Minuten vorher Vural Önen vollbracht, der Trainer des Zürich City SC. Er wechselte Rachid Ramdani ein, den Franzosen algerischer Abstammung, der in der Winterpause vom FC Fribourg aus der 2. Liga interregional gekommen war. Ramdani hatte danach bei vier von fünf Toren seines Teams den Fuss im Spiel, das 3:1 erzielte er selber.