Rekordhohe Einwohnerzahl – Zürich ist so voll wie nie Mit 440’181 Menschen lebt derzeit genau eine Person mehr in der Stadt als beim bisherigen Höchststand von 1962. Und gemäss Prognosen sind es schon bald eine halbe Million. Ev Manz Dominique Meienberg (Foto) Urs Jaudas (Foto)

Gerade in den Zürcher Freibädern zeigt sich, wie viele Menschen derzeit in Zürich wohnen und die Infrastruktur nutzen. Foto: Urs Jaudas

Ein freier Platz für das Badetuch war in den vergangenen Tagen in den Zürcher Freibädern rar, vor Glaceständen stand man Schlange wie vor dem Louvre in Paris, und auf der Bahnhofstrasse konnte man nur noch im Rudel die Strasse überqueren. Es ist nicht nur ein Gefühl, dass die Stadt voller ist als auch schon. Neueste Zahlen belegen es auch.