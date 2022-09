FDP-Paar kämpft gegen Links-Grün – «Zürich lebt in einer ideologischen Wolke, die an der Stadtgrenze aufhört» Yasmine und Marc Bourgeois wollen ein anderes Zürich. Sie provozieren und scheuen dabei keine Konfrontation – nicht einmal mit politischen Freunden. Daniel Schneebeli Silas Zindel (Fotos)

Vereint privat und in der Politik: Yasmine und Marc Bourgeois machen in Zürich Opposition gegen die rot-grüne Mehrheit. Foto: Silas Zindel

Eigentlich ist die Familie Bourgeois eine ganz normale Familie. Yasmine Bourgeois ist 48-jährig und Schulleiterin in Zürich-Unterstrass, Marc Bourgeois ist 50 und Kleinunternehmer mit eigenem IT-Geschäft in Zürich. Sie leben mit drei Kindern in einem gemieteten Hausteil in Hottingen, die älteste Tochter ist Gymnasiastin, der Jüngste Drittklässler.