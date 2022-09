Misere beim FC Zürich – Der Meister entlässt Trainer Franco Foda Dem FC Zürich ist der Start in die Saison misslungen, zuletzt gab es sechs Niederlagen in Folge. Nun muss der Trainer gehen. Die Nachfolge ist noch offen.

Ist nicht mehr FCZ-Trainer: Franco Foda muss den Meister nach einem schlechten Saisonstart verlassen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In der Super League steht der FC Zürich als Meister nach acht Spielen bei zwei Punkten, sechs erzielten und 19 kassierten Toren. Im Cup ist er am Sonntag in der Verlängerung an Lausanne-Sport gescheitert, dem Verein aus der Challenge League. Europäisch hat er es zwar in den zweithöchsten Wettbewerb, die Europa League, geschafft, dort aber bisher null Punkte geholt.

Drei Teams bezwang der FCZ, seit er die neue Saison in Angriff nahm: in der ersten Cuprunde den Drittligisten SC Cham, in der Qualifikation zur Europa League je zweimal Linfield und Heart of Midlothian. Ancillo Canepa stellte sich in dieser Phase stets vor Trainer Franco Foda, bezog sich oft auf den Fussballgott, der es nicht gut meine mit seinem Verein – auch zuletzt noch kurz nach der bitteren Niederlage in Lausanne. Trotzdem schien die Trennung angesichts der Misere mehr und mehr unvermeidlich.

Drei Tage danach ist auch Canepa zu dieser Einsicht gekommen, der FC Zürich gab am Mittwochvormittag die Trennung von Foda bekannt. Auch die Verträge mit den Assistenztrainern Thomas Kristl und Imre Szabics werden gekündigt, lässt der FCZ verlauten. «Ich bedaure diese Trennung ausserordentlich», wird Canepa in einer Medienmitteilung zitiert: «Leider haben die Resultate in der Meisterschaft wie auch im Schweizer Cup nicht den Erwartungen entsprochen.» Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

Foda war im Sommer als Nachfolger von Meistertrainer André Breitenreiter gekommen, zuvor hatte er jahrelang in Österreich gewirkt – zuletzt, von 2017 bis 2022, als Coach des Nationalteams. Breitenreiter ist mittlerweile bei Hoffenheim und steht auf Rang 4 der Bundesliga.

mro

