Kanton zahlt Weiterbildung – Zürich reagiert auf Pflegenotstand und nimmt Geld in die Hand Die angehenden Intensivpflegerinnen und Notfallpfleger müssen die Studiengebühren von 17’200 Franken nicht mehr selbst bezahlen. Eine generelle Lohnerhöhung gibt es aber nicht. Susanne Anderegg

Auf den Intensivstationen war es in den letzten zwei Jahren besonders streng. Nun befürchtet der Kanton Zürich, dass es zu Kündigungen kommt, und reagiert (im Bild Intensivstation des Berner Insel-Spitals). Foto: Keystone

Der Kanton Zürich will nicht warten, bis der Bund die Pflegeinitiative umsetzt und zusätzliche Mittel für die Ausbildung ausschüttet. Angesichts des akuten Mangels an Fachpersonal in der Intensiv- und Notfallpflege hat der Regierungsrat beschlossen, selber 3,8 Millionen Franken zu investieren.