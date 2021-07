Im Kanton Bern werden die Schulen durchgetestet: Schulhaus Brünnen in Bern. Foto: Raphael Moser

Bundesrat Alain Berset tadelt die Kantone und fordert sie auf, die repetitiven Tests an den Schulen endlich voranzutreiben. Silvia Steiner, Zürcher Bildungsdirektorin und Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz, reagiert mit einem geharnischten Brief. Zusammengefasst: Ob, wie und wann an Schulen getestet wird, sei Sache der Kantone. Und diese würden ihre Aufgabe schon gut erledigen.

Während sich die Gesellschaft am Sommer und den Lockerungen erfreut, gibt es für die Jüngsten noch keine Impfung, die sie vor dem Coronavirus schützen würde. Die Erfahrungen aus dem Ausland lassen befürchten, dass sich die Delta-Variante auch hierzulande an den Schulen ausbreiten wird. Die Kantone täten deshalb gut daran, sich in den anstehenden Sommerferien darauf vorzubereiten anstatt sich in einem Kompetenzstreit mit dem Bund zu verlieren. Sonst laufen sie Gefahr, der Entwicklung – erneut – hinterherhinken zu müssen.