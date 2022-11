Hitzige Debatte im Kantonsrat – Zürich schafft das reine Kindergarten-Studium endgültg ab Gegen den Widerstand der Konservativen wird das Kindergartenstudium an der Pädagogischen Hochschule umgebaut. Auch beim Lohn tut sich was. Daniel Schneebeli

Wer im Kindergarten unterrichtet, kann mit seiner Ausbildung auch in der Primarschule arbeiten. Symbolfoto: Marc Dahinden

Wenn es um den Kindergarten geht, wird es im Zürcher Kantonsparlament meist emotional. So auch am Montagmorgen, als über eine Gesetzesänderung debattiert wurde, die den Kindergärtnerinnen-Lehrgang an der Pädagogischen Hochschule abschaffen will.