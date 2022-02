Reduktion wegen sinkender Nachfrage – Zürich schliesst einen Grossteil der Impfzentren Kürzere Öffnungszeiten, weniger Impfstrassen, dafür Boostern ohne Anmeldung: Der Kanton reduziert die Infrastrukturen.

Sinkende Nachfrage, leere Wartezimmer: Blick in das Boosterimpfzentrum in Oerlikon. Foto: Ennio Leanza/Keystone

Die Nachfrage nach Impfungen sei im Kanton Zürich deutlich zurückgegangen, teilt die Gesundheitsdirektion (GD) am Montag mit. Deshalb werde die Impfkapazität angepasst und die Infrastrukturen auf dem gesamten Kantonsgebiet schrittweise reduziert.

Konkret schliesst die GD Ende Februar die Pop-up-Impfzentren Meilen, Dietikon, Horgen, Wetzikon, das Drive-in-Impfzentrum Dübendorf sowie die Impfzentren Affoltern und Bülach. Mitte März 2022 soll das Impfzentrum im Einkaufszentrum Glatt den Betrieb einstellen und ab Ende März werden auch im Impftram und im Impfzentrum des Zürcher Stadtspitals Triemli keine Vakzine gegen Covid-19 mehr verabreicht. Sollte sich zeigen, dass im Herbst 2022 wieder zusätzliche Kapazität benötigt würden, könne das Angebot «in kurzer Zeit hochgefahren» werden, schreibt die GD.

Vier Impfzentren bleiben offen

Die Impfzentren am Hirschengraben, in Oerlikon, Winterthur und Uster bleiben vorerst offen. Auch Arztpraxen und Apotheken bieten weiterhin Impfungen an. Um Personen ab 16 Jahren den Zugang zu Drittimpfungen zu erleichtern, sind zudem ab Dienstag Boosterimpfungen ohne Voranmeldung möglich.

Kaum Andrang: Das Impfzentrum in Oerlikon Bild: Ennio Leanza/Keystone

Mit der Aufhebung der Kontaktquarantäne konnte die GD auch beim Contact Tracing die Kapazität leicht reduzieren. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der Ansteckungen in den kommenden Wochen weiter zurückgehen werde, was weitere Anpassungen im Contact Tracing nach sich ziehen könnte, teilt die GD mit.

Im Kanton Zürich wurden bisher fast drei Millionen Impfungen verabreicht. Mehr als 720’000 Personen haben inzwischen einen Booster erhalten, was über zwei Drittel der grundimmunisierten Bevölkerung des Kantons entspricht. In der Altersstufe der über 65-Jährigen beträgt der Anteil 78 Prozent. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie mit der milderen Omikron-Variante und die vom Bundesrat in diesem Zusammenhang angeordneten Lockerungen haben jedoch in den letzten Tagen zu einem deutlichen Rückgang der Impfnachfrage geführt.

