Zürichs feine Bilanz gegen Basel

In der 20. Runde empfängt der FC Zürich im Letzigrund den FC Basel. Zum dritten Mal in dieser Saison treffen sich die beiden Teams zum Klassiker. Die ersten beiden Spiele hat der FC Zürich gewonnen: In der 4. Runde schoss Antonio Marchesano den einzigen Treffer; beim 4:1 in der 15. Runde gab Blerim Dzemaili sein Comeback bei den Zürchern und bereitete das 2:0 vor.