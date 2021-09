Stadt startet Pilotprojekt – Zürich setzt auf anonyme Bewerbungen Bei der Beurteilung von Kandidierenden sollen Name, Geschlecht oder Alter nicht erkennbar sein. Das Stadtparlament hat einen Vorstoss von FDP und GLP überwiesen. Martin Huber

Anstellungen bei der Stadt Zürich sollen diskriminierungsfrei werden. Im Bild: das Verwaltungszentrum Werd im Kreis 4. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Mit Anonymität Vorurteile austricksen: Diese Absicht steckt hinter einem Postulat, das der Zürcher Gemeinderat am Mittwochabend mit 94 zu 16 Stimmen überwiesen hat. Es verlangt, dass für die Stadt in Zukunft bei der Beurteilung von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten Name, Herkunft, Geschlecht, Alter, Aussehen und Zivilstand nicht erkennbar sein sollen.

Allein die Qualifikation der Bewerbenden soll darüber entscheiden, ob jemand für ein allfälliges Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Das anonymisierte Bewerbungsverfahren soll im Rahmen eines mehrjährigen Pilotprojekts im Hinblick auf eine mögliche definitive Einführung evaluiert werden.