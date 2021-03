18 Kameras im Einsatz – Zürich überwacht Plätze per Video Die Stadtpolizei reagiert auf die zunehmende Gewalt beim Stadelhofen und Sechseläutenplatz.

Die Stadtpolizei Zürich überwacht Utoquai, Sechseläutenplatz und Stadelhoferplatz zeitweise mit Videokameras. Symbolfoto: Keystone

Utoquai, Sechseläutenplatz und die Umgebung des Stadelhoferplatzes in Zürich werden ab dem 5. März zeitweise mit Videokameras überwacht. Die Massnahme ist vorerst für einen Monat geplant und erfolgt nur am Wochenende und nur nachts. Insgesamt sind 18 Kameras im Einsatz.

Bereits seit Januar bildeten sich in diesem Bereich an den Wochenenden Menschenansammlungen und es kam regelmässig zu Konflikten und Gewalt, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Daher erhöhte die Polizei schon ihre Präsenz.

Mit Hinweistafeln versehen

In nächster Zeit seien, auch im Zusammenhang mit den Corona-Lockerungen, viele Menschen im Seeuferbereich und am Bellevue zu erwarten. Der Kommandant der Stadtpolizei habe daher präventive Videoüberwachung angeordnet. Eingeschaltet werden die Kameras am Freitag und am Samstag von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens.

Die Situation werde laufend beurteilt und die Massnahme falls notwendig entsprechend verlängert, schreibt die Stadtpolizei. Die Videokameras seien mit Hinweistafeln versehen und auf der Internetseite der Stadtpolizei auf einer Karte markiert.

SDA