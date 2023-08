Nachruf auf Ruedi Kälin – Zürich verliert ein Stadt-Original Haar und Bart sitzen verfilzt, die Sprüche locker – so kannten Zürcher Passantinnen und Passanten Ruedi Kälin. Nun ist der wohl bekannteste «Surprise»-Verkäufer im Alter von 64 Jahren gestorben. Sabrina Bundi

Ruedi Kälin, «Surprise»-Verkäufer, fotografiert in Zürich im Jahr 2006. Foto: Dieter Seeger

Viel graues Haar umrahmte das verschmitzte Lächeln von Ruedi Kälin. Eine bunte Wollmütze versuchte meist chancenlos, es zu bändigen. Kälin liess das Haar so wild, weil der Coiffeur zu viel Geld kostete, das Rasieren zu zeitaufwendig war und weil Ruedi Kälin seine freie Zeit lieber in Sport investierte anstatt in die Haarpflege.