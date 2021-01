Corona-Massnahmen in der Verwaltung – Zürich verschärft Homeoffice-Regeln, Winterthur wartet zu «Noch konsequenter» zu Hause arbeiten: Die Zürcher Stadtverwaltung will bis Mitte Januar so wenig Büropräsenz wie möglich. In Winterthur hingegen soll allfälligen Beschlüssen von Bund und Kanton nicht vorgegriffen werden. Mirko Plüss

Zürich machts vor: Eine schärfere Homeoffice-Regel könnte bald auch schweizweit zum Thema werden. Foto: Keystone

Grünliberale und Grüne forderten kürzlich in einem Brief an den Bundesrat eine schweizweite Homeoffice-Pflicht. Die Stadtzürcher Verwaltung hat ihre Regeln in Eigenregie bereits angepasst. Die Verschärfung gilt seit Montag und vorerst bis Mitte Januar.

«Es ist keine Homeoffice-Pflicht», wird auf Anfrage beim Gesundheits- und Umweltdepartement festgehalten. Fakt ist aber: Städtische Mitarbeitende, für die es betrieblich möglich ist, sollen bis zum 15. Januar «noch konsequenter als bisher im Homeoffice arbeiten».

«Frequenzen niedrig halten»

Ziel ist es laut dem Gesundheitsdepartement, «die Präsenz in den städtischen Räumlichkeiten und damit auch die An- und Abreisefrequenzen möglichst niedrig zu halten». Für die Umsetzung sind die jeweiligen Dienstchefinnen und Dienstchefs der Stadtverwaltung zuständig.