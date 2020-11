Nach Terrorakt in Wien – Zürich verstärkt Schutz für jüdische Einrichtungen Die Kantonspolizei hat einen Einsatzstab «Wien» gebildet. Dieser prüft unter anderem, ob Bezüge der Taten von Wien zum Kanton Zürich bestehen.

Verstärkt im Fokus der Sicherheitsbehörden: Jüdische Einrichtungen wie die Synagoge an der Löwenstrasse in Zürich. Archiv: Tamedia

Nach den Anschlägen von Wien haben die Stadt- und Kantonspolizei Zürich sowie die Stadtpolizei Winterthur die bestehenden Schutzmassnahmen für jüdische Einrichtungen überprüft und verstärkt. Ausserdem hat die Kantonspolizei den Einsatzstab «Wien» gegründet.

Der Einsatzstab prüft unter anderem, ob Bezüge der Taten von Wien zum Kanton Zürich bestehen, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Die Gruppe von Spezialisten steht in engem Austausch mit verschiedenen Partnern auch in Bern und Wien.

Bereits 2015 wurde die Sonderkommission «Master» gegründet, um Anschlagpläne aus dem dschihadistischen Umfeld wie auch von Rückkehrenden aus Krisengebieten frühzeitig aufzudecken und zu vereiteln.

SDA