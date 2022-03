Härtefallhilfe im Kanton – Zürich verteilte mehr als 1,3 Milliarden Franken Kein Kanton hat nur annähernd so viel Härtefallgeld für Corona-versehrte Firmen bezahlt wie Zürich. Und es dürfte 2022 noch einiges dazukommen. Daniel Schneebeli

Ohne Härtefallgeld hätten viele Gastrobetriebe die Pandemie nicht überlebt. Im März 2021 herrschte totaler Lockdown wie hier im Falken in Zürich. Foto: Sabina Bobst

Keine Branche war in der Pandemie so sehr auf Härtefallgelder angewiesen wie die Gastronomie. Darum hat sich Finanzdirektor Ernst Stocker auf einiges gefasst gemacht, als er in jüngster Zeit wieder mehr auswärts essen gegangen ist. Würde er beschimpft oder gar verprügelt in den Restaurants?, fragte er sich. Denn bei der Verteilung des Geldes sei es nicht immer so glatt und schnell gegangen, wie es sich mancher Wirt vielleicht vorgestellt habe.