Präventionsprogramm «Heb Sorg!» – Zürich will Depressionen bei Jugendlichen früher erkennen Depressive Tendenzen treten oft im Jugendalter erstmals auf. Die Stadt Zürich lanciert für die Sekundarschule ein Projekt, um Betroffenen besser zu helfen. Anna Six

Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder gar gemobbt zu werden, kennen viele Kinder. Themenfoto: Fotolia

Im Gefühlsleben von Teenagern liegen Hochs und Tiefs nahe beisammen. Das gehört zur Pubertät. Manchmal – gerade in Zeiten der Pandemie – dauern die emotionalen Tiefen aber an. Versinken Jugendliche wochenlang in trüber Stimmung, finden kaum Schlaf und mögen nicht essen, konzentrieren sich schlecht, haben körperliche Beschwerden oder das Gefühl, nichts wert zu sein – dann muss man genauer hinsehen: Es könnte sich um eine beginnende Depression handeln.

Etwa 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarklassen in Zürich zeigten solche Anzeichen in Befragungen der städtischen Schulgesundheitsdienste von 2012 und 2017. Jetzt handelt die Stadt: Sie lanciert für alle Sekundarschulen ein Programm, um Hinweise auf Depressionen bei Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. «Heb Sorg!» heisst es, wie das Schul- und Sportdepartement am Dienstag mitteilte.