Reisen in den Herbstferien – Zürich will kein scharfes Corona-Grenzregime Der Regierungsrat begrüsst zwar eine Testpflicht für ausländische Touristen, doch abschrecken will er sie nicht. Daniel Schneebeli

Ungeimpfte Einreisende sollen künftig mindestens einen negativen Test vorlegen müssen. Vor den Sommerferien wurde das Testzentrum am Flughafen rege genutzt. Foto: Francisco Carrascosa

Reisende und Einheimische, die aus den Herbstferien zurückkehren, sollen bei der Einreise in die Schweiz möglichst keine Coronaviren mehr aus dem Ausland einschleppen. Darin sind sich der Bundesrat und der Zürcher Regierungsrat einig.

Doch die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen sind dem Regierungsrat zu hart. Dies ist seiner am Dienstag veröffentlichten Antwort auf die Vernehmlassung des Bundes zu entnehmen.

Zur Auswahl standen zwei Varianten, eine scharfe und eine etwas weniger scharfe. In der Variante 1 schlägt der Bundesrat vor, dass Ungeimpfte bei der Einreise künftig einen negativen Test vorlegen müssen. Dazu müssten sie den Behörden nach vier bis sieben Tagen einen weiteren in der Schweiz gemachten negativen Test vorlegen. Wenn sie das nicht tun, müssten sie sich in Quarantäne begeben.