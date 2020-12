Hitzeminderung in Zürich – Zürich wird zur Schwammstadt Die Stadt testet mit durchlässigen Randsteinen ein schweizweit einzigartiges Bewässerungssystem. Heinz Zürcher

Axel Fischer, Leiter Park und Grünanlagen von Grün Stadt Zürich (links), erklärt Stadtrat Richard Wolff das Prinzip der durchlässigen Randsteine. Foto: Heinz Zürcher

Beim aktuell kühlen Wetter vergisst man schnell, wie heiss es in der Stadt werden kann. Aufgrund der Klimaerwärmung rechnet der Stadtrat bis 2040 mit 44 Hitzetagen – also Tagen, an denen die Temperatur über 30 Grad steigt. Im heissen Sommer 2018 waren es 18.

Damit das Leben in der City im Sommer erträglich bleibt, muss die Stadt etwas unternehmen. «Will man die Hitze vermindern, sind Bäume der wichtigste Faktor», sagte Stadtrat Richard Wolff (AL) am Donnerstag an einer Medienorientierung. Sie spenden nicht nur Schatten. Indem sie Wasser aufnehmen, welches dann über die Blätter verdunstet, entsteht ein Kühleffekt. Laut Wolff kann man so die Temperatur lokal um bis zu 10 Grad senken.