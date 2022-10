Bührle-Opfer erhalten Geld – Zürich zahlt Opfern von Zwangsarbeit acht Millionen Franken Der Waffenhändler und Kunstsammler Emil Bührle besass ab 1941 im Toggenburg eine Spinnerei, in der Mädchen Zwangsarbeit verrichteten.

Maximierte mit Zwangsarbeit von Mädchen seinen Gewinn: Emil Bührle inmitten seiner Kunstsammlung. Foto: Dmitri Kessel

In der Nachkriegszeit mussten Hunderte Mädchen gegen ihren Willen in einer Fabrik von Emil Bührle im Toggenburg arbeiten. Der Waffenfabrikant und Kunstsammler besass in Dietfurt SG ab 1941 eine Spinnerei mit Mädchenheim.

Fürsorgebehörden aus der gesamten Deutschschweiz liessen dort vermeintlich schwer erziehbare Mädchen internieren und zu Hungerlöhnen arbeiten. Sie waren zwischen 16 und 20 Jahre alt.

Gemäss Schätzungen waren dort bis 1968 mindestens 300 Zwangsarbeiterinnen untergebracht, darunter etliche Mädchen aus der Stadt Zürich. Sie konnten nicht kündigen, durften ihre Tätigkeit nicht aussuchen, und hatten die Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Es war Zwangsarbeit, mit der der Waffenhändler und damals reichste Schweizer seinen Gewinn maximierte.

Die Zeitschrift «Beobachter» machte die Sache vor einem Jahr publik. Diese Recherche hat nun Folgen: Wie die Zeitschrift nun schreibt, will die Stadt Zürich insgesamt acht Millionen Franken an die Opfer ihrer damaligen Sozialpolitik auszahlen.

25’000 pro Person als «Solidaritätsbeitrag»

Die SP-Gemeinderätin Christine Seidler reichte nach den Recherchen einen Vorstoss ein, der eine Aufarbeitung forderte. Die Stadtregierung hat das umgesetzt und entschieden, dass jedes Zürcher Opfer von Zwangsarbeit oder anderen Zwangsmassnahmen 25’000 Franken erhalten soll. Insgesamt sollen acht Millionen an 320 Betroffene ausbezahlt werden.

«Die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 sind eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte», schreibt der Zürcher Stadtrat. Der «kommunale Solidaritätsbeitrag», wie er die Zahlung nennt, ergänze die Einmalzahlungen des Bundes in gleicher Höhe.

«Der Entscheid der Stadt Zürich freut mich für die Betroffenen sehr», sagt SP-Politikerin Seidler gegenüber dem «Beobachter». Diese seien mittlerweile sehr alt. Es eile daher mit einer finanziellen Zahlung. Seidler hofft, dass auch weitere Städte ihren Zwangsarbeitsopfern eine Geldsumme zusprechen. Das müsse der Anfang einer gesamtschweizerischen Entwicklung und Aufarbeitung sein.

