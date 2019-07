Mann tötet Familie – seine Firma arbeitete für Polizei und Justiz

Am Morgen danach zeugt nur noch ein Siegel an der Wohnungstür von der Tragödie: In Affoltern am Albis sind am Donnerstagabend vier Tote in einer Wohnung gefunden worden. Die Kantonspolizei Zürich geht davon aus, dass ein 53-jähriger Ehemann zuerst seine 51-jährige Frau und die Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren tötete und danach sich selber.

Kurz nach 21 Uhr habe eine Frau bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich gemeldet, dass ihre Mitarbeiterin nicht zur Arbeit erschienen sei. Die ausgerückten Polizisten fanden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses vier leblose Personen vor. Die Nachbarn berichten von Sirenen und Blaulicht bis in die Nacht.

Nur noch das polizeiliche Siegel zeugt von der Tragödie. Bild: Paulo Foschini

Arbeit für Strafverfolgungsbehörden

Laut Recherchen war der mutmassliche Täter mit den Schweizer Strafverfolgungsbehörden auf Du und Du: Er war von Beruf IT-Forensiker und als solcher spezialisiert auf die Sicherung digitaler Beweise. Seine Firma listet als staatliche Auftraggeber zahlreiche Schweizer Gerichte, Polizeien, Staatsanwaltschaften und Ämter auf. Auch vom FBI und der italienischen Antimafia-Behörde soll er schon Mandate bekommen haben.

Die Kantonspolizei nimmt dazu keine Stellung. Die genauen Umstände der Tat seien noch unklar. Auch ob der Mann polizeilich bekannt war, etwa wegen häuslicher Gewalt, gibt die Polizei nicht bekannt.

Nachbarn geschockt

Im familienfreundlichen Quartier in Affoltern am Albis zeigt man sich geschockt: «Ich kann nicht fassen, dass es hier zu so einem Fall kommt», sagt Lydia Bütler. Die 49-Jährige wohnt in unmittelbarer Nähe – und vis-à-vis vom Kindergarten. «Die Frau brachte den kleinen Jungen jeden Tag in den Kindergarten. Sie war sympathisch, die Kinder immer fröhlich. Zu Halloween kamen sie bei uns Süssigkeiten sammeln.» Auch der Vater sei ein netter Typ gewesen. Kürzlich soll er einen Vortrag über Cybermobbing gehalten haben. Der grössere Junge geht mit ihrem Sohn in die Schule. «Es ist traurig. Aber man sieht nur das Aussen, nie was innen vor sich geht», sagt Bütler.

Nachbarin Maria Murati geht es ähnlich: «Mir ist heute die Lust auf alles vergangen», sagt sie. Sie kannte nur die Kinder vom Sehen. «Ich habe abends Sirenen gehört und Blaulicht gesehen. Gaffen gehen wollte ich aber nicht.» Schüsse hat in der Nachbarschaft niemand gehört. Die Tatwaffe ist noch unbekannt.

54 Prozent der Tötungsdelikte im häuslichen Bereich

Im Jahr 2018 wurden in der Schweiz 27 Tötungen im häuslichen Bereich verübt. Das entspricht 54 Prozent der gesamthaft 50 vollendeten Tötungsdelikte. Im Durchschnitt kam es zwischen 2009 bis 2017 zu 25 derartigen Straftaten.

Im Kanton Zürich muss die Polizei pro Tag im Schnitt 13 Mal ausrücken, um gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb von Familien zu beenden. Die Täter sind immer noch meist männlich, die Opfer meist weiblich. 5 von 7 Tötungen, die 2018 im Kanton verübt wurden, fanden im häuslichen Bereich statt.