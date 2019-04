S-Bahnen standen vor dem HB still

Am Dienstagmorgen kam es in Zürich zu Einschränkungen Bahnverkehr: Zwischen dem Hauptbahnhof und der Hardbrücke lagen mehrere S-Bahn-Linien still.

Laut den SBB waren die S-Bahnen betroffen, die an den Gleisen 41 bis 44 verkehren. Züge der S3, S6, S15 und S16 fielen aus. Die S5 und S12 konnten nicht in den Bahnhöfen Stadelhofen und Hardbrücke halten.

Kurz vor 9 Uhr konnte die Störung behoben werden. Es gab laut den SBB aber weiterhin Verspätungen und vereinzelte Zugausfälle.

(oli)