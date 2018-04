Sechseläuten für Anfänger – Zürcherin klärt Basler auf

Wenn schon festen, dann feiert «Tages-Anzeiger»-Redaktor Philipp Loser natürlich lieber Basler Fasnacht. Aber als Arbeitspendler (in die Zürcher Redaktion) kommt er ja nicht um das Sechseläuten herum. Zumal Basel an der heutigen Ausgabe Gastkanton ist.

Und weil Philipp zum ersten Mal dabei ist, lässt er sich von Redaktionskollegin Ev Manz auf das grosse Trachtenfest vorbereiten. Was er unbedingt wissen will und wie er auf Evs Erklärungen reagiert, sehen Sie im Video oben.

Gefragt haben wir aber auch in Basel selber, was denn die Leute am Rheinknie über das Zürcher Sechseläuten wissen. Vermutlich etwa soviel, wie Zürcher über die Basler Fasnacht. Die Antworten im Video:

«Hmm ...? Sechseläuten? Das ist doch ...»: Video-Umfrage in Basel zum Zürcher Sechseläuten.

(Tages-Anzeiger)