Virenalarm an der Uni Zürich, weil sich ein Mathe-Doktorand infizierte

Am Sonntagmorgen um 7.01 Uhr kommt das Coronavirus an der Universität Zürich (UZH) an. Dann erhalten zumindest Professorinnen und Doktoranden des Instituts für Mathematik ein E-Mail des Institutsleiters Jean Bertoin. Ihn habe soeben die Nachricht erreicht, dass ein Doktorand positiv auf das Virus getestet worden sei. Alle, die mit dem Italiener – Bertoin nannte ihn namentlich – in Kontakt gewesen seien oder Grippesymptome aufwiesen, sollten zu Hause bleiben und einen Arzt aufsuchen, heisst es in der Nachricht, die dem TA vorliegt.

Am Sonntagabend dann, um 21.07 Uhr, verschickt Gabriele Siegert, Rektorin ad interim, allen UZH-Angehörigen ein E-Mail: Man rate von Reisen nach China und neu auch Italien, Iran, Südkorea und Singapur ab. Nach einem Aufenthalt in diesen Ländern dürfe man während 14 Tagen keine Räumlichkeiten der Uni betreten. Betroffenen Mitarbeitenden verordnet Siegert Homeoffice. Sie schreibt aber auch: «Alle Lehrveranstaltungen an der UZH finden normal statt.»

Bereits am nächsten Morgen stimmt das nicht mehr. Am Institut für Mathematik sind alle Lehrveranstaltungen abgesagt. Die Nachricht des Doktoranden, der infiziert sein soll, verbreitet sich in den sozialen Medien rasch unter den Studierenden: «Braucht es erst Tote, bis die ganze Uni geschlossen wird?», fragt jemand. Andere lachen über die Angst in solchen Kommentaren. Aber nicht nur Studenten, sondern auch Sporttrainer verbreiten Unsicherheit: «Das könnte für längere Zeit euer letztes Training gewesen sein», sagt einer am Montagmorgen. Es werde diskutiert, Kurse des akademischen Sportverbands abzusagen.

Neun Zürcher Fälle

Am Montagnachmittag vermeldet der Kanton insgesamt sieben neue Corona-Fälle – sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 36 Jahren. Die Bestätigung des nationalen Referenzlabors in Genf steht bei ihnen noch aus. Bei allen neun Fällen sei die Infektionsquelle eindeutig, schreibt die Gesundheitsdirektion. Drei davon hätten sich in Norditalien angesteckt, wobei eine Person in Zürich drei weitere infiziert habe. Es dürfte sich um den Doktoranden von der Uni handeln, denn Stunden später bestätigte die Universität auf Anfrage, vier Personen vom Institut für Mathematik seien positiv getestet worden. Darunter seien keine Studenten. Und zudem gibt die Uni Entwarnung: «Die Lehrveranstaltungen an der UZH werden alle durchgeführt, ab Dienstag auch wieder diejenigen des Instituts für Mathematik.»

Damit sind nun insgesamt neun Fälle im Kanton Zürich bekannt. Die meisten sind mit geringen Beschwerden im Universitätsspital Zürich (USZ) hospitalisiert, eine Person befindet sich in der Klinik Hirslanden. Die ersten beiden Fälle wurden ins Stadtspital Triemli eingewiesen. Der Kanton habe bei allen das «Contact Tracing» aufrechterhalten können. Mitarbeiter seien mit den engsten Kontaktpersonen der Erkrankten in Verbindung. Die Gesundheitsdirektion rechnet mit neuen Fällen in den kommenden Tagen.

Noch keine neuen Regeln

Ansonsten hält der Kanton Zürich an den Massnahmen des Bundes fest. Veranstaltungen, an denen mehr als 1000 Personen teilnehmen würden, bleiben weiterhin verboten. Andere Kantone und Städte gehen allerdings noch weiter: Im Kanton Bern müssen Veranstalter bei Events mit weniger als 1000 Teilnehmern nachweisen, dass niemand eingelassen wird, der sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Zudem müssen Besucher ihre Kontaktdaten hinterlegen.

Ursprünglich hatte der ­Kanton Zürich angekündigt, am Montag weitere Massnahmen bekannt zu geben. Dann jedoch stellte die ­Gesundheitsdirektion weitere ­Informationen erst für heute Dienstag in Aussicht. Womöglich wartet der Kanton auf ein koordiniertes Vorgehen mit dem Bund.

Auf der Hotline, die der Kanton für allgemeine Fragen ein­gerichtet hat, seien bisher rund 400 Anrufe eingegangen, sagt die Gesundheitsdirektion. Vor allem kleinere und mittelgrosse Organisatoren hätten sich erkundigt, ob sie ihre Veranstaltungen abhalten dürften.