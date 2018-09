Zwei Züge kollidieren am Zürcher HB

Heute Montag berichteten kurz nach 13 Uhr mehrere Leserreporter von einer Kollision zwischen zwei Zügen am Zürcher Hauptbahnhof, schreibt «20 Minuten».

Laut SBB kam es kurz nach 12 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision zwischen einer Rangierfahrt und dem in Richtung Chur ausfahrenden Intercity. Die Streifkollision sei aber bei niedriger Geschwindigkeit passiert. Verletzt wurde niemand – beide Fahrzeuge blieben auf den Schienen stehen.

Gleis 9 und 10 nicht befahrbar

Die Passagiere des IC3 Zürich–Chur konnten am Perron aussteigen. Wie hoch der Sachschaden an den Zügen und am Gleis ist, wird abgeklärt.

Weil die Gleise 9 und 10 derzeit nicht befahrbar sind, kommt es zu Gleisänderungen. Bis mindestens um 16 Uhr sind ausser Gleisänderungen aber keine weiteren Auswirkungen auf den Zugverkehr zu erwarten. Wie lange die Störung dauert, ist derzeit unklar.

(Übernommen von «20 Minuten») (red)