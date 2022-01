Kunst statt Geschäfte im Kreis 1 – Zürichs biederes Zentrum ist plötzlich ein Hotspot Die Rämistrasse hat sich in kurzer Zeit zur Galeriemeile gewandelt, die den Trendvierteln der Kunstszene den Rang ablaufen könnte. Ein Grund: die Vorlieben der Kundschaft. Annik Hosmann

Die Rämistrasse zwischen Bellevue und Heimplatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Foto: Anna-Tia Buss

Es ist augenfällig, dass oberhalb des Zürcher Bellevues etwas passiert ist. An diesem Abend tummelt sich gegenüber der Kronenhalle, an der angestaubten Rämistrasse, ein junges Szenepublikum, wie man es sonst nur in trendigen Stadtkreisen trifft. Kunstschaffende, Kuratoren, Betreiberinnen von alternativen Ausstellungsräumen. «Hier ist echt ein Hotspot entstanden», staunt ein junger Mann, der viele dieser Leute aus seinem Kunstraum im Kreis 4 kennt.