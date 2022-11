Kopf des Tages – Zürichs «Mister Notvorrat» Vom Avenir-Suisse-Ökonom zum Krisenmanager: Fabian Schnell ist seit Anfang November für die wirtschaftliche Landesversorgung im Kanton Zürich verantwortlich. Martin Huber

Soll den Kanton krisenresistent machen: Fabian Schnell. Foto: PD

Er sass in der Geschäftsleitung der Denkfabrik Avenir Suisse, war bei der Nationalbank Delegierter für Wirtschaftskontakte in Zürich, leitete Projekte für Economiesuisse und lehrte an der Universität St. Gallen. Doch angefangen hat der promovierte Ökonom Fabian Schnell (38) eher bescheiden: beim Spielzeughändler Toys 'R' Us, wo er als Schüler nebenbei als Verkäufer arbeitete, wie aus seinem Xing-Profil hervorgeht.